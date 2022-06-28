Пригожину лизнули руку и принесли тапочки: сеть отреагировала на статью Вышенкова о судьбе «лидеров Петербурга»

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28 июня 2022, 20:43

Фото: Евгений Пригожин

В сети обсуждают статью журналиста Евгения Вышенкова в издании «Фонтанка», посвященную судьбам влиятельных людей Петербурга. Участники дискуссий и авторы постов в Телеграме убеждены, что упоминание бизнесмена Евгения Пригожина в одном «рейтинге» с Владимиром Кумариным может быть связано с типичным подхалимством автора, которое он попытался завуалировать.

Статья была опубликована на «Фонтанке» 28 июня. Формально она приурочена к громкому инфоповоду – судебному приговору экс-руководителю холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества и хищение бюджетных средств.

Используя приговор в качестве повода, Вышенков рассказывает о судьбах пяти известных влиятельных петербуржцев. К таковым журналист относит, например, Владимира Кумарина. Отдельный пункт статьи посвящен Евгению Пригожину.

После публикации текст, а также самого Евгения Вышенкова подвергли критике. С материалом ознакомился депутат Госдумы Виталий Милонов. В своем Телеграм-канале он напомнил, что журналист является другом и коллегой некогда уличенного в сотрудничестве с «игиловцами» (ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность запрещена в РФ Верховным судом) Дениса Короткова.

Парламентарий убежден, что Вышенков в своих сравнениях относительно Пригожина с другими «влиятельными людьми» допустил ошибку. В отличие от того же Кумарина, предприниматель не требует прихода чиновников на свой ковер и «не получает от Петербурга ни копейки».

«Бывший «милиционер» и друг «игиловца» (ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность запрещена в РФ Верховным судом – прим. ред.) Дениса Короткова Евгений Вышенков, видимо, захотел попробовать «поставить» Евгения Пригожина на место, после его резких комментариев относительно деятельности «Фонтанки» по очернению России.

Для этого он написал статью, где сравнил Пригожина с Кумариным, Цеповым и Михальченко. Автор намекает на то, что они ранее являлись неформальным лидерами Петербурга, но потом были арестованы.

Однако Вышенков ошибается. Чем же отличается Пригожин ото всех этих людей?

Я отвечу: тем, что все они требовали прихода чиновников на свой ковёр. А Пригожин с ними не общается, не использует в своих целях и не стремится к этому.

И от Петербурга не получает ни копейки, а наоборот: пытается инвестировать, несмотря на противодействие.

Кроме того, и Кумарин, и Цеп использовали своё «лидерство», чтобы извлекать деньги для себя лично, а Пригожин тратит собственные заработанные деньги на благо России и родного Петербурга. И это действительно так.

Да, Пригожина можно назвать негосударственным лидером города, но лидером, не использующим свои возможности для личного обогащения, а приносящим пользу своей стране.

«Фонтанка» в лице Вышенкова попыталась не уколоть, а ущипнуть Пригожина. Но и этого не получилось», — констатировал депутат.

В Телеграм-сообществе статья Вышенкова вызвала ироничную реакцию. Авторы ТГ-канала «Площадь Восстания» разместили свою трактовку реальной цели, которой пытался добиться Вышенков своей статьей. В публикации было отмечено, что несостоявшийся журналист Евгений Вышенков «лизнул Пригожину руку и принес ему тапочки».