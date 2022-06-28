По следам концерта Юрия Шатунова в Риге: зал был тайфун или ураган

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28 июня 2022, 20:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Смерть еще молодого певца Юрия Шатунова вызвала шок и в Латвии. Удивительно, но в Прибалтике, в местных СМИ артиста вспоминают по-доброму, по-человечески… Нет никакой политической окраски… Почему?

Видимо, это просто любовь зрителей. Людей сложно обмануть – или артист искренен, или фальшивит…

Юрий Шатунов был искренним с латвийским зрителем, когда дал концерт в Риге 23 января 2020 года. Вот потому и был зал, как тайфун или ураган!

Кто пришел на концерт Юрия Шатунова в Риге?

Конечно, женщины! И возраст, начиная, от юных девочек и заканчивая солидными дамами!

Помню, моя серьезная приятельница-латышка спросила – «Сколько женщин! Я, конечно, слышала группу «Ласковый май», но, чтобы столько людей – не понимаю!»

Я хотела было ответить своей приятельнице, но тут раздались звуки шлягера «Белые розы»… Зал взорвался! А буквально через минуту я увидела, как моя высокопоставленная дама двигает головой и плечами в такт «розам»… Ей было реально хорошо, она просто расслабилась…

Да и другие женщины отдыхали круто – вскочили со своих мест и в пляс! Энергетика зала была чудесна! И все благодаря Юрию!

А еще артист много общался со зрителями – попросил присылать ему записки с вопросами, и люди писали, но больше были просьбы – спеть любимые шлягеры! Юрий исполнил целый «ностальгический пласт» - «Розовый вечер», «Звездная ночь», «Забудь», «Не бойся»…

Удивительно, но Юрий скромно относился к тому, что его называли певец… Да!

«Я не певец, я – интонатор! Я просто передаю настроение, которое в песнях… Я же нигде не учился… Просто меня прет, а там уже, как получится», - поделился с залом артист.

А получалось здорово! Даже когда концерт закончился, то зрители продолжали напевать «Белые розы», «Седую ночь»…

А моя подруга-латышка сделала вывод после концерта – «Я поняла, почему его любят… Это душа, а в ней огонек, который горит не у каждого…»

Погас огонек, но «Белые розы» остались…

Царствие Небесное.