По следам концерта Юрия Шатунова в Риге: зал был тайфун или ураган

Смерть еще молодого певца Юрия Шатунова вызвала шок и в Латвии. Удивительно, но в Прибалтике, в местных СМИ артиста вспоминают по-доброму, по-человечески… Нет никакой политической окраски… Почему?
Видимо, это просто любовь зрителей. Людей сложно обмануть – или артист искренен, или фальшивит…
Юрий Шатунов был искренним с латвийским зрителем, когда дал концерт в Риге 23 января 2020 года. Вот потому и был зал, как тайфун или ураган!
Кто пришел на концерт Юрия Шатунова в Риге?
Конечно, женщины! И возраст, начиная, от юных девочек и заканчивая солидными дамами!
Помню, моя серьезная приятельница-латышка спросила – «Сколько женщин! Я, конечно, слышала группу «Ласковый май», но, чтобы столько людей – не понимаю!»
Я хотела было ответить своей приятельнице, но тут раздались звуки шлягера «Белые розы»… Зал взорвался! А буквально через минуту я увидела, как моя высокопоставленная дама двигает головой и плечами в такт «розам»… Ей было реально хорошо, она просто расслабилась…
Да и другие женщины отдыхали круто – вскочили со своих мест и в пляс! Энергетика зала была чудесна! И все благодаря Юрию!
А еще артист много общался со зрителями – попросил присылать ему записки с вопросами, и люди писали, но больше были просьбы – спеть любимые шлягеры! Юрий исполнил целый «ностальгический пласт» - «Розовый вечер», «Звездная ночь», «Забудь», «Не бойся»…
Удивительно, но Юрий скромно относился к тому, что его называли певец… Да!
«Я не певец, я – интонатор! Я просто передаю настроение, которое в песнях… Я же нигде не учился… Просто меня прет, а там уже, как получится», - поделился с залом артист.
А получалось здорово! Даже когда концерт закончился, то зрители продолжали напевать «Белые розы», «Седую ночь»…
А моя подруга-латышка сделала вывод после концерта – «Я поняла, почему его любят… Это душа, а в ней огонек, который горит не у каждого…»
Погас огонек, но «Белые розы» остались…
Царствие Небесное.