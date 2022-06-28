Власти пытаются ограничить отток авиакадров за границу

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28 июня 2022, 17:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: istockphoto.com

Как стало известно, российские пилоты испытывают трудности при подтверждении своих удостоверений по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков в других государствах. Пять источников в данной отрасли сообщили представителям СМИ о том, что Росавиация в ходе стандартной процедуры проверки по просьбе будущего работодателя не даёт данные о дате выдачи удостоверения пилота и актуальности документа. Отказ регулятор объяснил своим иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а во всех остальных – ответа не дал.

По разным инфоисточникам, из РФ не смогли улететь от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов. Все источники говорят, что большинство пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии и Турцию. Президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля до середины июня иностранные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, и российский регулятор это сделал. Но реально трудоустроились пока что только около 100 пилотов.

В программе развития авиаотрасли до 2030 года отмечается, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных авиапредставителей с просьбой подтверждения сертификатов специалистов. Эти обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объёма воздушных перевозок в будущем.