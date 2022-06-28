У собственников могут изъять недвижимое имущество за использование его не по назначению

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28 июня 2022, 17:14

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С 1 сентября 2022 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, которые будут позволять изымать имущество у граждан. В первую очередь поправки будут касаться нежилых помещений, в том числе гаражей, используемых не по назначению, систематически нарушающих права соседей или бесхозяйственное содержание помещения. Данные поправки ранее уже обсуждались.

В новой редакции Гражданского кодекса РФ, речь будет идти о прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение, в том числе это касается машино-мест. В начале будет выноситься предупреждение в отношении собственника помещения, где если последний продолжит систематическое нарушение использования помещения, либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Поэтому, при изъятии недвижимого имущества предполагается обязательное извещение хозяина. Инициаторами исковых производств, по изъятию недвижимого имущества, смогут выступать органы местного самоуправления, а так же уполномоченные органы государственной власти, в том числе граждане, в отношении которых были нарушены законные права и интересы, при использовании собственником в нарушении закона недвижимости.

На практике распространенными спорами являются прецеденты связанные с использованием гаражей не по назначению. Примером может являться использование таких гаражей, как бизнес-точки или складского помещения. При этом, если машино-место будет стоять пустым и не использоваться, но бремя содержания имущества будет исполняться в полном объеме, в том числе оплачиваться коммунальные услуги, шансы на изъятие такого имущества будут равны нулю.

Стоит отметить, что после вступления поправок в ГК РФ в законную силу, собственник имущества будет свободен в своих действиях до того момента, пока это не повлияет на права и законные интересы других лиц.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.