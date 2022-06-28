Дмитрий Медведев дал характеристику латышскому политику

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 июня 2022, 15:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Огромный интерес в латвийском обществе вызвали слова-характеристика экс-президента, зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева об экс-министре внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о готовности НАТО и ЕС забрать у РФ Калининград…



В чем суть дела?



Намедни, экс-министр внутренних дел Латвии решил высказать свое мнение о ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область… Скажу сразу, что у националистов-латышей есть такая фишка – как только что-то или кто-то «нагадит» под дверь России, то местные puiki (ребята на латышском) моментально радостно высказывают свое мнение! Более того, как смело–то! Оно и понятно, не puikam же ответ держать, а другим «единомышленникам» - почему же не сказать?



«Ограничение транзита в Калининградскую область является первым шагом ЕС и Североатлантического альянса «по отсечению» Калининграда от РФ. Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, что русским послан четкий сигнал – если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», - заявил Марис Гулбис.



Мнение Дмитрия Медведева порадовало многих, многих латвийцев (тема же обсуждается):



«Так какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую. В себя придет – бояться каждого шороха у двери. И правильно. Память у нас хорошая», - прокомментировал слова экс-министра Дмитрий Медведев.



Святые Угодники! Наконец хоть кто-то дал описание латвийской политической «элитке»!



Ой, Дмитрий Анатольевич, своим мнением вы сделали день приятным многим, многим латвийцам! Нас же, простых «обывателей» элитка не слушает, а за подобные слова могут и уголовное дело «настрочить», мол, нелояльные мы людишки Латвии… А тут такое откровение!



Более того, подобные «пуки» в сторону России идут в Латвии регулярно! Нет, не от простых жителей, а от действующей элитки.



Гляньте, как смело же высказался человек маленькой, практически голодной страны, не имеющей даже местного премьера и президента, все заморское, о том, что «мол, мы сейчас подиктуем России»…



«Шаусмас», как говорят латыши, чем г-н Гулбис диктовать России собрался? Каким местом?



Лучше бы послушал г-н Гулбис выступление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая заявила, что «если не изменится стратегия НАТО по защите стран Балтии от России, то в случае военных действий Эстония будет стерта с карты мира». Так это Эстония, которая реально смотрит на вещи, да и в экономическом плане гораздо крепче и состоятельнее, чем Латвия.



А чем может Латвия ответить России? Вполне серьезно!



На словах, конечно, может – это показал экс-министр Марис Гулбис! А на деле? Давайте представим теоретически такую картину – Псковская дивизия у границ Латвии, делает шаг «на» территорию латышей… Сразу скажу, что граничит Латвия с Россией в прекрасном и многострадальном месте – в Латгалии… Почему многострадальном? Да потому как Латгалию называют самым русским районом Латвии! А ежели он русскоязычный, то и финансирование, развитие края, увы, не положено! В других районах Латвии, где «царствуют» националы – там изобилие! А над Латгалией можно издеваться! Сразу скажу, что Латгалия занимает одну четверть территории Латвии, граничит с Беларусью и РФ – площадь аж 14 547 км, население 251 503 человека, да и города самые русскоязычные, например, Даугавпилс, Резекне… Один из самых важных моментов – местные жители называют себя латгальцы! Именно! Не латыши, а латгальцы! И гордятся этим. А вот для правящей элитки – Латгалия, как ком в горле – «не лояльная к нынешней власти»…



А теперь представим, что Псковская дивизия «около» и «на»… Как поведут себя многострадальные латгальцы, если с начала февраля любая продавщица в поселковом магазине стоит с георгиевской ленточкой и не скрывает, что ждет именно г-на Путина…



Я уже упомянула, что Латгалия, моя родная и любимая Латгалия, как ком в горле у правительства Латвии, помните? Так вот, президент страны Эгилс Левитс решил посетить Латгалию, побывал в Даугавпилсе, поговорил с людьми… Народ ждал от президента страны слов – «Вы наши!» Увы, г-н Левитс ответил – «нашими станете, когда интегрируетесь»… И это было сказано людям, которые родились, выросли, работают, рожают детей, платят налоги…



Президент Эгилс Левитс ответил еще «тактично», а вот другие политики из правящего нацблока обычно кричат – «это оккупанты!»



Так будут ли мои родные латгальцы защищать правительственную элитку? Как сказал мне один местный житель из городка Дагда – «устали терпеть издевательство, если что… так лично внесу на руках танк к Сейму»… А другой житель Латгалии с юмором бросил клич – «по сколько цветов «куплять» будем?»



Это конечно теория и юмор, но в каждой шутке есть доля правды, не так ли?



А, что касается экс-министра Мариса Гулбиса, то я в местных СМИ «нарыла» инфу – несколько лет назад он решил пожаловаться на другого политика г-на Шлесерса самому… Папе Римскому! Совершенно серьезно говорю!!! Политику не понравилось, что Айнар Шлесерс «эксплуатирует христианские ценности»… Как отреагировал Папа – история умалчивает…



А насчет слов Дмитрия Анатольевича о том, что «что-то съел…» - так праздники же в Латвии были – Лиго! Там пьют, едят, через костер скачут, голышом все вместе купаются и цветок папоротника ищут, который отродясь не цветет…



Ой, не судите строго, болезных… Не ведают, что творят…