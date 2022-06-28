В РФ вынесен первый условный приговор за дискредитацию вооружённых сил

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28 июня 2022, 15:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

16 апреля 2022 года у магазина «Маяк» в Нальчике произошёл инцидент. Господин Жамбеков приехал туда вместе с семьёй за покупками. На автостоянке он увидел автомобиль Kia с наклейкой буквы «Z» на заднем стекле. Мужчина сказал дочери, чтобы она эту наклейку сорвала. Девочка так и сделала, после чего семья зашла в магазин. Но хозяйка автомобиля всё узнала и сразу же заявила в полицию. Силовики установили личность Жамбекова по камерам наблюдения.



В тот же день Жамбекова вызвали на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом. Отвечая на вопросы полиции, он ответил, что буква «Z» не несёт никакой смысловой нагрузки, а также не является символом или гербом страны. В результате в его отношении был составлен приговор о неповиновении. Сотрудники Центра заявили, что мужчина разговаривал на повышенных тонах и на требования успокоиться не реагировал. На следующий же день его арестовали на 5 суток.



Пока Жамбеков находился под арестом, в его отношении было составлено уголовное дело о дискредитации ВС России (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Сорванную с машины букву приравняли к повторной «дискредитации» действий российских войск. В качестве первого случая был засчитан антивоенный комментарий в марте 2022 года, который мужчина оставил под постом о гуманитарной помощи, следующей из КБР в Донбасс. За тот комментарий он был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации ВС России.



Параллельно Жамбекову припомнили, что он попросил несовершеннолетнюю дочь сорвать наклейку и возбудили дело о вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления. Обвинительное заключение поступило ещё в мае 2022 года, но процесс откладывался несколько раз. Заседания начались только на прошлой неделе. Прокурор требовал для обвиняемого 2 года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа.



Защита обвиняемого настаивала на том, что Жамбеков не совершал «социально опасного преступления» и напомнила, что на его иждивении находятся двое несовершеннолетних. Сам обвиняемый заявил, что не ожидал таких последствий. «Не знал, что эта буква является чем-то для страны, - сказал он. - Это не герб и не флаг. Это просто буква, наклеенная на стекло машины». Суд в итоге признал Жамбекова виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с отсрочкой приговора на 2 года и штрафа размером 30 тысяч рублей с возможностью погашения в рассрочку.