Почему мы - добыча?

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28 июня 2022, 14:40 Николай ТОНОРОВ

«Мы» в данном случае – это законопослушные и добропорядочные граждане России. Почему, чем более мы законопослушны и добропорядочны, тем больше у нас шансов попасть в руки правосудия? Почему, действительно, нельзя зарекаться от тюрьмы? Почему был бы человек, а дело найдётся?

Задать все эти риторические вопросы нас побудила история гражданина, назовём его Олег Владимирович Ш. Сразу скажем – буквально каждое описываемое действие Олега Владимировича в этой истории побуждает к вопросу, зачем и во имя чего он всё это делал, но, с другой стороны, все что он делал – абсолютно легально и законно.

Итак, в октябре 2019 в Москве Олег Владимирович Ш. увидел на рекламном флаере объявление о продаже ООО «Альби», позвонил по указанному на флаере телефону некому Дмитрию и договорился о встрече в районе метро «Тверская». На встрече Дмитрий и Олег Владимирович обсудили стоимость ООО, ударили по рукам и пошли к нотариусу, офис которого был неподалёку. У нотариуса Олег Владимирович расписался на документах для переоформления компании и договорился встретиться с Дмитрием после получения в ИФНС № 46 регистрационных документов о долевом вхождении в компанию. На компании, как утверждал Дмитрий, на тот момент была задолженность приблизительно 2000-3000 рублей - пени по налогам и взносам за просрочку сроков уплаты. В ноябре 2019 года Олег Владимирович и Дмитрий встретились у метро Тульская и пошли к очередному нотариусу, где Олег Владимирович подписал документы о вхождении в полную собственность ООО «Альби» и приказ о назначение себя генеральным директором. Документы из ИФНС № 46 Олег Владимирович получил 02.12.2019 года.

Через несколько дней Олегу Владимировичу позвонил некто Зяудин и настойчиво попросил о встрече, так как в компании ООО «Альби», счастливым владельцем которой стал Олег Владимирович, существует, со слов Зяудина, серьёзная задолженность по зарплате сотрудникам. Олег Владимирович встретился с Зяудином на станции метро «Славянский бульвар» в торговом центре «Океания». Зяудин, как он заявил, работал в «Альби» юристом, компания должна зарплату ему и его знакомым коллегам по «Альби». Он пояснил, что если Олег Владимирович в добровольном порядке не согласиться с выплатой задолженности по заработной плате, то попадёт под уголовную ответственность. Олег Владимирович соглашается решить проблему «мирным путём Зяудина» и назначает 12 декабря последнего на должность исполнительного директора с правом подписи для сбора документов и подачи иска в суд.

Параллельно Олег Владимирович опытным путём выясняет, что же он приобрёл. В «Райффайзен Банке», куда Олег Владимирович обратился для открытия счета, ему ответили, что его компания находится в стоп-листе, но почему – не пояснили. Но выдали список банков, где у «Альби» есть открытые счета. Посетив банк «ВБРР» по адресу Сущёвский вал 65 корпус 1 Олег Владимирович получил выписку о состояние счета, в которой было указана сумма свыше 100 млн рублей. Но менеджер банка пояснил Олег Владимировичу, что денежные средства находятся под арестом и более подробную информацию он может получить в Тверском районном суде города Москвы. Кстати говоря, в остальных банках, где были открыты счета, баланс был нулевой. В Тверском районном суде Олег Владимирович получил постановление данного суда города Москвы от 14.11.2012 года о наложении ареста на имущество в размере 100 342 349 рублей 18 копеек, находящихся на расчётном счету «ООО Альби» с запретом собственнику распоряжаться ими.

Олег Владимирович звонит Зяудину, они встречаются, и Зяудин рассказывает Олегу Владимировичу, что ему надо явиться в судебное заседание в качестве ответчика по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Альби»… в Республике Ингушетия в городе Карабулак. Всю расходную часть поездки Олега Владимировича в город Карабулак Зяудин, по-джентельменски, берет на себя. Заседание суда в итоге прошло 12.03.2020 года. Перед заседанием Олег Владимирович подписал все исковые заявления, предоставленные Зяудином, в судебном заседании Олег Владимирович согласился с иском, решение вынесли в пользу истцов, копия решения суда есть в распоряжении редакции.

После этого началось самое интересное, на наш взгляд – Олег Владимирович утверждает, что именно в день эпического заседания в городе Карабулак (в республике, где средняя зарплата на 2019 год составляла 27 410 рублей, мимоходом было вынесено решение о выплате задолженности по заработной плате 10 лицам по 10 000 000 рублей каждому) «не известные ему лица вывели его из управления компанией с помощью электронного ключа (электронный ключ от системы «Клиент-Банк», прим «АН»)». Как утверждает Олег Владимирович, это ему не понравилось, и он стал обращаться с заявлениями в правоохранительные органы: прокуратуру, налоговую инспекцию и следственный комитет. На все его обращения пришли отписки, что все было произведено в рамках российского законодательства и рекомендовали Олег Владимировичу обращаться в гражданском порядке в суд. Копии ответов из правоохранительных органов имеются в распоряжении редакции. Как утверждает Олег Владимирович, полученные ответы подломили его веру в государственную справедливость, и он решил прекратить борьбу за проблемную компанию.

Но вот всё это выше – это предыстория. История только начинается. В декабре 2021 года Олега Владимировича задерживают на 48 часов сотрудники уголовного розыска города Волжский Волгоградской области, так как он находится в федеральном розыске по запросу СК РФ по республике Ингушетия, город Карабулак, по статье УК РФ 303 часть 1 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Далее Олега Владимировича этапируют в СК города Карабулак, где он дал объяснение следователю, сдал образец подчерка для почерковедческой экспертизы и дал подписку о невыезде с места жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда. Так же следователь и руководитель СК разъяснили Олег Владимировичу тот факт, что, если он попробует скрыться, то будет снова объявлен в розыск. Обвинение ему пока не предъявили, но намекнули, что он подозревается в фальсификации документов для получения денежных средств путём ложных сведений.

Из всего это Олег Владимирович делает вывод, что его «хотят подвести под статью УК РФ».

Знаете – и он не сильно далёк от истины, если, конечно, ничего не утаил от редакции. Но мы, как и российский суд (в идеале), изначально трактуем все факты в пользу обвиняемого. И возвращаясь к якобы риторическим вопросам в начале статьи, где и когда Олег Владимирович Ш. своими действиями нарушил закон?

А не риторические вопросы касаются и отписок из правоохранительных органов московского региона и, конечно, действий следственного отдела СК РФ по городу Карабулак.

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