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Аргументы Недели Общество 13+

Суд приговорил к 19 годам колонии бизнесмена Михальченко за хищение при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве

, 13:39

Суд приговорил к 19 годам колонии бизнесмена Михальченко за хищение при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве
Колючая проволока, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко за хищение при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.

Михальченко в 2011 году получил от заказ на строительство дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево (гостиница, спортивный зал, гараж, ангар для хранения парковой техники, комендатура). Общая сумма контракта превышала 5,7 миллиарда рублей.

По версии суда, основное хищение заключалось в завышении стоимость работ, оборудования, материалов и других затрат.

На рассмотрение этого дела у суда ушло более 2,5 лет.

Ранее сообщалось об обращении в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие также организовал Дмитрий Михальченко.

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