Суд приговорил к 19 годам колонии бизнесмена Михальченко за хищение при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве

Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко за хищение при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.
Михальченко в 2011 году получил от заказ на строительство дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево (гостиница, спортивный зал, гараж, ангар для хранения парковой техники, комендатура). Общая сумма контракта превышала 5,7 миллиарда рублей.
По версии суда, основное хищение заключалось в завышении стоимость работ, оборудования, материалов и других затрат.
На рассмотрение этого дела у суда ушло более 2,5 лет.
Ранее сообщалось об обращении в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие также организовал Дмитрий Михальченко.
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