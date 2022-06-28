Суд приговорил к 19 годам колонии бизнесмена Михальченко за хищение при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве

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28 июня 2022, 13:39

Колючая проволока, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко за хищение при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.



Михальченко в 2011 году получил от заказ на строительство дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево (гостиница, спортивный зал, гараж, ангар для хранения парковой техники, комендатура). Общая сумма контракта превышала 5,7 миллиарда рублей.



По версии суда, основное хищение заключалось в завышении стоимость работ, оборудования, материалов и других затрат.



На рассмотрение этого дела у суда ушло более 2,5 лет.



Ранее сообщалось об обращении в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие также организовал Дмитрий Михальченко.