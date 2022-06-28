Ракова сообщила об улучшении графика получения питания на молочной кухне

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28 июня 2022, 11:06

Анастасия Ракова. Фото: GlobalLook

В столице продолжают развивать цифровые сервисы. Теперь график получения продуктов можно поменять всего за несколько дней до даты посещения молочного пункта и получать питание по желанию раз в две недели.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об усовершенствовании процесса управления графиком получения продуктов. Она отметила, что он стал более гибким и вариативным.

С недавних пор график можно менять всего за несколько дней до даты посещения пункта. Раньше это было возможно, только пока не наступил месяц, в котором было запланировано получение продуктов. «Возможностей для выбора того, с какой периодичностью получать питание, также стало больше. Теперь забирать продукты по желанию можно раз в две недели. Раньше родители могли приходить за ними только раз в месяц или раз в неделю. Благодаря этим изменениям получать продукты в молочно-раздаточных пунктах станет еще удобнее», - подчеркнула Ракова.

График получения продуктов можно корректировать даже в месяц их выдачи - главное, чтобы до даты посещения пункта оставалось не менее шести дней. Так, если в июне при оформлении заказа на июль в графике была выбрана дата 26 июля, то теперь ее можно менять вплоть до 20 июля.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на сайте mos.ru.