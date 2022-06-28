Сергей Собянин: Московскую неделю моды посетило более 1,6 млн человек

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28 июня 2022, 10:45 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Фото: GlobalLook

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги недели моды, которая в воскресенье завершилась в столице.

В блоге на своем персональном сайте Собянин рассказал, что Московская неделя моды поддержала индустрию, в которой работают 40 тысяч человек. Он назвал это крупнейшим культурным событием в жизни города. Участие в мероприятии приняли свыше 1,6 млн москвичей и гостей столицы.

Неделя моды проходила в Зарядье, ГУМе, на ВДНХ, станции метро «Маяковская», Тверской площади и Площади Революции. Свои работы продемонстрировали более 450 российских дизайнеров. Прозвучало много новых имен.

Градоначальник отметил, что сегодня модная индустрия испытывает большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. При этом неделя моды – уникальный шанс заместить ушедших конкурентов и во весь голос заявить о себе. «Именно поэтому главное место в деловой повестке Московской недели моды заняли вопросы импортозамещения. Свыше 180 экспертов индустрии приняли участие в более чем 50 сессиях, круглых столах и мастер-классах деловой программы", - сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы также написал: «Итоги Московской недели моды вселяют уверенность, что московская креативная индустрия сполна воспользуется своим шансом. А мы и дальше будем помогать ей. Неделя моды максимально сократила путь от продавца к покупателю. Семь модных дней дали прекрасный импульс развитию этой важнейшей индустрии, без которой невозможно представить себе столицу». Он добавил, что подобные мероприятия будут регулярно проходить в Москве.