Банк России покажет новую 100-рублевую банкноту 30 июня

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28 июня 2022, 10:23

Центральный банк России, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Презентация новой 100-рублевой банкноты, которую утвердил Центральный банк России, пройдет 30 июня. Об этом сообщили на сайте финансовой организации.



Мероприятие пройдет в пресс-центре ТАСС. Трансляция также будет доступна на официальных страницах Банка России в «Вконтакте» и «Одноклассниках».



В 2022 выйдет новая купюра в 100 рублей, в 2023 - 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 - 500 рублей, а в 2025 - 10 и 50 рублей.

На 50 и 100 рублях останутся Петербург и Москва, на 10 рублях будет Новосибирск (вместо Красноярска), на 500 - Пятигорск (вместо Архангельска), на 1 000 - Нижний Новгород (вместо Ярославля), на 5 000 - Екатеринбург (вместо Хабаровска).



На каждой банкноте будет с одной стороны основной город, а с другой - достопримечательности со всего федерального округа, так что на купюрах представят каждый округ.



Напомним, дизайн банкнот меняют в России впервые за 25 лет. Последние изменения были приняты в 1995 г.



Ранее в Центробанке сообщалось об утверждении еще четырёх стран, которые будут сотрудничать с картами платежной системы «Мир».