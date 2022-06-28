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Банк России покажет новую 100-рублевую банкноту 30 июня

, 10:23

Банк России покажет новую 100-рублевую банкноту 30 июня
Центральный банк России, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Презентация новой 100-рублевой банкноты, которую утвердил Центральный банк России, пройдет 30 июня. Об этом сообщили на сайте финансовой организации.

Мероприятие пройдет в пресс-центре ТАСС. Трансляция также будет доступна на официальных страницах Банка России в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

В 2022 выйдет новая купюра в 100 рублей, в 2023 - 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 - 500 рублей, а в 2025 - 10 и 50 рублей.
На 50 и 100 рублях останутся Петербург и Москва, на 10 рублях будет Новосибирск (вместо Красноярска), на 500 - Пятигорск (вместо Архангельска), на 1 000 - Нижний Новгород (вместо Ярославля), на 5 000 - Екатеринбург (вместо Хабаровска).

На каждой банкноте будет с одной стороны основной город, а с другой - достопримечательности со всего федерального округа, так что на купюрах представят каждый округ.

Напомним, дизайн банкнот меняют в России впервые за 25 лет. Последние изменения были приняты в 1995 г.

Ранее в Центробанке сообщалось об утверждении еще четырёх стран, которые будут сотрудничать с картами платежной системы «Мир».

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