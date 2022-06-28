Челябинка Елена Бочкарева запустила «Научные девичники» для женщин-ученых

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28 июня 2022, 08:13 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России»

Проект представляет собой площадку для неформального общения.

Председатель Челябинского регионального отделения Российского союза молодых ученых Елена Бочкарева инициировала проект «Научные девичники». Его участницами станут аспирантки, соискательницы ученой степени, кандидаты наук, сотрудницы исследовательских организаций до 35 лет. Проект призван создать площадку для неформального общения молодых женщин-ученых, сообщает сайт регионального правительства.

«Роль женщин в науке действительно велика, но очень многим из нас необходимо еще раз услышать об этом, чтобы стать увереннее в себе и своих силах», - подчеркнула Елена Бочкарева.

Первые научные девичники пройдут уже в этом году. Мероприятия запланированы в центральной части России, в Поволжье, Урале, Сибири и на Северном Кавказе. Старт сезона приурочен к началу учебного года. В программе девичников предусмотрены образовательные лекции по разным темам и нетворкинг.

У организаторов уже есть опыт проведения научного девичника. В пилотном режиме проект был реализован в этом году в Челябинске.

Добавим, что Елена Бочкарева является финалисткой трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».