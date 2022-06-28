Челябинская молодежь мечтает найти настоящую любовь и жить в достатке

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

28 июня 2022, 08:01 Анна Семенова

Молодежь мечтает о любви и финансовой независимости. Фото: ru.freepik.com/

Исследование проводили аналитики СберСтрахования.

Опрашивали молодых россиян накануне Дня молодежи. В общей массе больше половины, а именно 56% респондентов мечтают в ближайшие пять лет обрести финансовую независимость. Те, кому меньше 25 лет, чаще других отмечали, что хотят встретить настоящую любовь и создать семью. Те, кому 26-35 лет добавили в список желаний собственную квартиру или дом.

Согласно исследованию, молодежь считает, что нужно каждый месяц откладывать около 26% своего дохода.

Мечты челябинцев распределились так: жить в достатке, ни в чем себе не отказывать хотят 35% опрошенных, иметь семью и детей – 34%, о хорошем здоровье задумывается 11%, отдельную квартиру или дом хотят 29%, встретить настоящую любовь – 70%, открыть собственное дело – 15%.