Южноуральские эксперты положительно оценили новую меру поддержки

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28 июня 2022, 07:58 Татьяна Михайлова

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области увеличили выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания региона одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера. Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года. Согласно документу, ежемесячное пособие составит 1000 рублей, с января следующего года выплата будет индексироваться.

«Дети погибших участников Великой Отечественной войны – это старшее поколение, которое в любом случае нуждается в поддержке. Увеличение выплаты, безусловно, положительная инициатива, и возможно в дальнейшем власти примут еще ряд мер, направленных на оказание помощи для данной категории граждан», - считает главный редактор сетевого издания «Полит 74» Григорий Макеев.

С экспертом согласен председатель Челябинского регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев. «Принятое увеличение выплат этой категории наших граждан продолжает четкую линию, обозначенную нашим Президентом В. В. Путиным на защиту и поддержку наших ветеранов, незащищенных слоев граждан, детей и молодых семей», - пояснил он.