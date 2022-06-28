Непогода осложнила жизнь чиновников Приморского края

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28 июня 2022, 04:39

Губернатор края Олег Кожемяко провёл дождливым утром в Уссурийске оперативное совещание с руководителями муниципалитетов и потребовал привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы в связи с ливневыми дождями.

«Первоочередная задача – не допустить возникновения ЧС», – заявил Олег Кожемяко.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди, в отдельных районах очень сильные, пройдут 28-29 июня на большей территории края. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Олег Кожемяко поставил перед главами муниципалитетов края первоочередную задачу: перевести на усиленный режим работы дорожные и аварийные службы.

«Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, ещё по ряду участков зафиксирован подъём воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов», – подчеркнул губернатор.

Также в максимально быстрые сроки должны устраняться случаи отключения электричества. Для этого необходимо усилить аварийные бригады.

«Важно организовать работу оперативных штабов, оперативно координировать действия всех служб. Сейчас первоочередная задача – не допустить возникновения ЧС», – потребовал Олег Кожемяко.