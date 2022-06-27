Молодые люди сожгли в центре Риги украинский флаг

Видимо, не всем жителям Латвии нравится крутое изобилие украинских флагов в городах, особенно в Риге. Право слово, мне начинает казаться, что Латвия – Украина. А как иначе? В Риге, например, практически на каждом здании украинский флаг, отмечают бурно «день вышиванки», украинская речь везде!
Я, конечно, все понимаю! Людям помогать нужно, но все в меру! Если это Латвия, то и Законы латвийские – в чужой монастырь со своим уставом, так кажется?
Видимо, не всем нравится такое изобилие всего украинского – намедни, группа молодых людей, один был даже несовершеннолетний, подожгли украинский флаг в центре Риги – в Верманском саду. Да, в том саду, где недавно проходил гей-парад!
Когда стражи правопорядка приехали на место в парк, то увидели остатки сгоревшего флага. Понятно, что тот. Кто позвонил в полицию, естественно, указал приметы ребят. Полиция группу молодых людей задержала.
Как передает пресс-служба Госполиции, двое молодых людей подтвердили, что действительно подожгли флаг, при этом они были настроены решительно – «это тряпка и флаг украинских фашистов».
Юношей задержали. Начат уголовный процесс.
И сколько еще таких процессов будет?
Видимо, пока практически всю Ригу не пересажают, то не успокоятся… И такое отношение-положение к своим же «организовали» гости из Украины…
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