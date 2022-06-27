Доцент Латвийского Университета Оярс Скудра: Полагаю, что Россия захочет получить от Украины письменное обязательство

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 июня 2022, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Одна из самых обсуждаемых тем в Латвии – вступление Украины в Европейский союз. Возможно ли это и когда? Свое мнение по данному поводу высказал доцент факультета социальных наук Латвийского Университета Оярс Скудра.



Доцент Латвийского Университета считает, что для фактического предоставления статуса потребуется десятилетие или несколько десятилетий…



«Вспоминая долгий путь Латвии в ЕС, переговоры идут в нескольких блоках, а именно – по налоговой политике, по экологической политике. На мой взгляд, это темы переговоров десяти лет или более между Киевом с одной стороны и ЕС – с другой. Украина может вступить в ЕС тогда, когда страна будет политически стабильной, когда военные действия завершатся с Россией более-менее успешно, и когда можно будет начать восстановление экономики. Недавно президент России Владимир Путин сказал, что страны могут вступить в те экономические союзы, которые считают желательными и необходимыми, и в Кремле не видят в этом проблему… Но в этом случае г-н Путин конкретно не упомянул Молдову и Украину. Я не думаю, что российская спецоперация ограничится прекращением огня. Полагаю, что Россия захочет получить от Украины письменное обязательство не вступать в НАТО, и не размещать оружие альянса на территории Украины, что реально уже происходит. Сложно прогнозировать, но думаю, что военные действия продлятся до конца года, и пока переговоры о статусе кандидата Украины в ЕС не начнутся», - заявил доцент Оярс Скудра.



Как сообщалось, 23 июня лидеры стран-членов ЕС согласились предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдове. Но прежде чем сделать следующий шаг в переговорах о вступлении, кандидаты сталкиваются с рядом проблем… например, с укреплением верховенства закона и сокращением коррупции…



Украина и коррупция… разве возможно решение таких «вкусных» вещей?