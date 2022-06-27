Популярный латвийский певец поссорился с внуком из-за России

Возможно, найдутся россияне, которые помнят популярного в СССР латвийского певца Жоржа Сиксна… Он исполнял песни Раймонда Паулса первым – «Танец на барабане», «Зеленый свет», «Золотая свадьба»… Это потом песни Маэстро исполняли российские звезды, а основателем был Жорж Сиксна. Удивительный голос Латвии.
К сожалению, и в семью латвийского певца пришло недопонимание – певец перестал общаться с внуком из-за спецоперации!
В чем же дело?
Как оказалось, дочь с внуком певца живут в Нидерландах. Жорж редко встречается с внуком, а с февраля месяца совсем перестал общаться с родственником – 24-летний отпрыск поддержал непосредственно Владимира Путина и Россию!
«Это печально. Он приехал однажды ко мне и жутко восторгался Путиным. Я говорю – «но ты даже по-русски ни слова не знаешь, а только по-английски говоришь, твоя бабушка знает русский». Видите, какие дела – русская бабушка научила этой вражде ко всем остальным, хотя и живет в Европе», – заявил певец.
Напомню, что Жорж Сиксна так отзывается о своей бывшей жене…
Интересно, а чему бы он научил внука, если бы воспитывал? Ровным строем шествовать 16 марта с пенсионерами-легионерами СС…