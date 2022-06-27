В Госдуме хотят возродить советский праздник, связанный с победой над Японией

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27 июня 2022, 15:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Как стало известно, группа российских депутатов и сенаторов предложила вернуть прежнее название праздника, отмечаемого 3 сентября, но при этом, не отменять современного. Таким образом, данный день воинской славы должен называться Днём победы над милитаристской Японией (эпохи преступного императора Хирохито) и полного завершения Второй Мировой войны. Предложенный законопроект обоснован недружественным поведением со стороны нынешнего японского правительства.

Среди подписантов законопроекта много представителей коммунистической фракции, а также глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В КПРФ давно настаивают на указании в названии праздника победы над японскими милитаристами. В пояснительной записке указано, для чего это сейчас необходимо. «С началом СВО Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», - подчеркнули парламентарии.