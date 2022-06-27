На взрослых соревнованиях в гимнастике хотят запретить выступать до 18 лет

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27 июня 2022, 14:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sport-express.ru

Фото: istockphoto.com

В спортивной гимнастике за последние годы было немало скандалов, когда спортсменки обвиняли своих наставников и персонал в абьюзе.

В США, например, жертвами врача Нассара стали 250 гимнасток. Они обвинили остеопата в сексуальном насилии. Среди этих спортсменок были настоящие чемпионки. А в Великобритании совсем недавно подвели промежуточные итоги другого крупного дела. Гимнастки на этот раз жаловались уже на издевательства специалистов. Адвокату Энн Уайт было поручено расследование всех жалоб. После этого был опубликован 300-страничный доклад с разного рода случаями превышения полномочий.



Отчёт Уайт вызвал настоящий скандал, который довёл до того, что стали обсуждать тему о запрете выступлений гимнасток до 18 лет. В работе адвоката о случаях сексуального насилия почти не упоминается, но зато полно примеров психологического и физического давления. Гимнасткам запрещали пить и есть, отлучаться по нуждам. Их могли привязать к брусьям и при этом говорить о том, что у них большие проблемы с весом. Ещё пару лет назад специалисты обсуждали повышение возрастного ценза в гимнастике. Ведь более старшего возраста спортсменки способны трезво оценивать ситуацию и не доверять слепо указам тренеров.



Самым главным моментом стало интервью британок Бекки и Элли Дауни, которые признались, что о проблемах с абьюзом нашли в себе силы рассказать лишь спустя годы. По их словам, в последнее время ситуация улучшилась. Но раньше их заставляли тренироваться до истощения, и вдобавок присылать фотографии в нижнем белье для подтверждения, что диета соблюдается. В результате появился сильный страх увидеть большее значение, чем требовалось тренерам. Девушки отказывали себе в воде и еде за некоторое время до взвешивания. И даже сейчас у них внутренне осталось непринятие собственного тела.



Защитники возрастного ценза просят поднять его до 18 лет. По их мнению, это может помочь детям избежать чрезмерных физических нагрузок, а заодно уберечь их от не совсем адекватных взрослых, слишком нацеленных на результат. Однако данный момент требует долгого изучения и анализа, и потому сказать что-то точное про грядущую ситуацию с возрастным цензом пока что не получится.