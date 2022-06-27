Автоматизация не вытеснит труд человека в России

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27 июня 2022, 14:46

Автоматизация в России проводится медленно, отмечают специалисты Высшей школы экономики. Даже если на предприятиях появится больше станков и производственного оборудования, число рабочих сократится не более, чем на 11%. К тому же большая часть операций сфокусированы на выполнении не рутинных задач. Их практически невозможно автоматизировать.



Количество работников может сократиться в России в обозримой перспективе только среди офисных служащих. Тенденция сокращения рабочих была характерна для эпохи массового внедрения в производство информационно-коммуникационных технологий. Эксперты прогнозировали переход производства на автоматизированный уровень.



Специалисты Глобального института McKinsey сообщили, что через восемь лет количество рабочих сократится на 400 миллионов человек. Однако реалистичность таких прогнозов была поставлена под сомнение. Автоматизированными устройствами невозможно заменить руководителей и специалистов высшего уровня. Говорить об исчезновении каких-либо профессий слишком рано.



Заметнее всего автоматизация проходит в Великобритании, Германии и Франции. Тенденция, возникшая в 2017 году, должна была сократить к 2035 году 35 миллионов рабочих. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Количество рутинных операций на производстве не уменьшилось. Напротив, потребовалось больше медиков и обслуживающего персонала.



