Врач-терапевт Бойко рассказала о проблемах со здоровьем в жару

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27 июня 2022, 14:20

Фото: globallookpress.com

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Москве ожидается жара. Врач-терапевт Ирина Бойко рассказала, как защитить себя от проблем со здоровьем в такую погоду. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».



Жара сильно влияет на людей, у которых есть проблемы с сердцем. По словам эксперта, высокие температуры создают дополнительную нагрузку на организм человека. «Сердечникам я рекомендую в такую погоду появляться на улице как можно реже, особенно в часы, когда солнце наиболее активно — с 12:00 до 16:00. Не утруждайте себя в эти дни дополнительной физической нагрузкой», - посоветовала Бойко.



К группе риска также относятся те, у кого есть хронические заболевания, связанные с органами дыхания. Это могут быть люди с бронхиальной астмой, пневмонией, бронхитом.

«Многие в жаркую погоду пьют как можно больше ледяной воды. Так делать не надо — особенно людям с этими хроническими заболеваниями. Также я не советую долго сидеть под работающим кондиционером — высок риск простыть», - предупредила врач.



Для того, чтобы утолить жажду и избежать обезвоживания организма, необходимо пить прохладную воду небольшими глотками. Врач рекомендует включить в рацион овощи и фрукты. Употребление их положительно скажется на здоровье и поможет насытить организм необходимой жидкостью.



«А вот газированными напитками злоупотреблять не стоит. Они не утоляют жажду. Скорее, напротив, вам захочется пить еще больше», - подметила Бойко.



Солнечный удар является опасным последствием жары. К первым симптомам относится головная боль, повышенная температура, головокружение, рвотные позывы.



«В таком случае важно быстро оказать первую помощь. Сначала нужно перебраться в тень и быстро охладить организм — включить вентилятор, приложить лед к голове и пить как можно больше жидкости», - отметила специалист.

Часто люди страдают от солнечных ожогах. В случае ожога необходимо увлажнить участок кожи пантенолом, прикрыть его тканью и обратиться к врачу.



«Помните о том, что в жаркие солнечные дни необходимо носить головные уборы», - заключила Бойко.

Необходимо носить правильную одежду, чтобы избежать последствий жары. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, что москвичам стоит подходить к этому вопросу внимательнее. «Оптимальный вариант в жару — хлопок. Ни в коем случае не стоит надевать вещи из полиэстера — они практически не дышат. А вот хлопок отлично пропускает кислород. Еще хороша вискоза. Она дышит», - сообщила Алексеева.



Обтягивающие вещи носить не желательно. Лучше отдать предпочтение свободному крою.



«Важно обратить внимание и на цвета. Выбирайте одежду пастельных тонов. Темные оттенки притягивают солнечные лучи, из-за чего можно получить ожог», - подчеркнула врач.