Челябинцам расскажут, как в стране поддерживают идеи молодых

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

27 июня 2022, 13:41 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Студентов, общественников, ученых и предпринимателей привлекают к решению вопросов развития регионов.

Завтра, 28 июня, в эфир выйдет очередная беседа из цикла «Большая редакция». Гостем выпуска станет научный руководитель проекта «Моя страна – моя Россия», автор концепции конкурса Лариса Пастухова.

Ключевая идея Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия» заключается в привлечении молодежи – студентов, предпринимателей, специалистов, общественных деятелей и ученых - к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов, городов и сел страны. В 2022 году проекту исполнилось 19 лет.

В завтрашней беседе примут участие главные редакторы региональных СМИ. Начало прямого эфира в 16 часов по челябинскому времени. Прямой эфир будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.