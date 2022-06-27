Волонтеры очистили берег озера Тургояк от мусора

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27 июня 2022, 10:25 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фотография Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В минувшие выходные в Челябинской области прошла Всероссийская акция «Вода России». К ней присоединились студенты, туристы и активисты из разных городов – всего около 2 тысяч человек. Они убрали пластик, стекло и металлические предметы, оставленные отдыхающими, с прибрежной зоны Тургояка. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

Одним из волонтеров стал Виталий Полторацкий из Чебаркуля. На озеро он приехал вместе с внуками. «Хотим обратить внимание людей на то, что нехорошо бросать мусор. Ведь это же наше здоровье, здоровье наших детей», - прокомментировал доброволец.

Участником экологической акции стала известная актриса и блогер Агата Муцениеце. Она поделилась, что сама старается следовать экопривычкам и прививает их свои детям. «Когда узнала, что есть такая акция, конечно с радостью к ней присоединилась», - прокомментировала акцию «Вода России» Агата Муцениеце.

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер призвала всех брать пример с подрастающего поколения. По ее мнению, современная молодежь очень ориентирована на сохранение природы.

Добавим, что в этом году акция «Вода России» прошла в Челябинской области в рамках Первого водного форума Южного Урала.