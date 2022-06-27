Когда у США и Запада наступит отрезвление в отношении России?​

Недавно премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече саммита "Большой семерки" выразил свою тревогу по поводу того, что возник риск того, что России может быть дана лицензия манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками.
То есть, главными мотивами помощи Украине является не помощь как таковая, а борьба с Россией, которая влияет на различные страны и на международный рынок. Это знаковая оценка того, что:
1. Оказывается Россия значимый мировой экономический и политический субъект, способный выполнять общемировые функции, которые раньше были лишь в руках гегемона, то есть, США. Мир живёт не ВВП, а влиянием и ресурсами для выживания. А США и Запад тупо и упрямо держат свою удавку над Россией, основываясь на концепции ВВП.
2. Оказывается Россия конкурент гегемона в сфере манипуляции суверенными странами. То есть, Россия - главный триггер трансформаций старого миропорядка, задаваемого США.
3. Оказывается Украина со своими проблемами вторична. Главное - это не дать России развернуть процессы по трансформации миропорядка. А для этого необходимо развернуть мощную военную помощь Украине.
4. Участники семёрки согласились в том, что сейчас критический момент в развитии конфликта, и имеется возможность развернуть ход этой войны.
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5. Любая попытка успокоить этот конфликт сейчас приведет лишь к затягиванию нестабильности.
Все вышесказанное подтверждает, что понимание и смыслы специальной военной операции России на Украине только сейчас начинают пониматься на должном уровне. Эта операция стала глубоким профилактическим мероприятием по сохранению России как ключевого мирового субъекта, которого гегемон и Запад решили грубо недооценивать, никуда не впускать и опускать до эксплуатируемой ресурсной страны, эдакого сырьевого придатка мира. Это ошибочный путь, который усугубился благодаря недооценке России мировыми деградирующими экономическими экспертами, которые повлияли на деградирующего и деменциозного лидера США.
Что выкинет непредсказуемая экономика Европы и США в перспективе? Какие социально-экономические напряжения возникнут в Европе осенью и зимой?
Российской власти нужно всегда помнить, что Европа и США наполнены установками на уничтожение России посредством уничтожения её экономики, но при этом имеют место установки на экономическое использование нашей страны. Запад говорит, дескать, мы вас будем уничтожать, но если в результате этого уничтожения нам самим будет плоховато, то вы должны будете нам помогать. То есть, Запад открыт, на всякий случай, опереться на Россию, но при этом будем душить и уничтожать её.
Таким образом, возникают следующие актуальные вопросы:
1. Когда прекратится это тупиковое и противоречивое дурачество США и Запада над Россией, как кандидатов в убийцы нашей страны?
2. Когда у них придёт осознание, что Россия занимается проблемой своего выживания как суверенного государства, а Украина лишь временный предатель-родственник для России, требующий военно-политической и семейно-радикальной психотерапии?
3. Когда прекратится экспансионистское невежество США на весь мир?
4. Как прекратить эти деструктивные процессы США, у которых "крыша съехала" после Хиросимы и Нагасаки? Как угомонить гегемона?
5. Как вылечить американскую вьетнамо-амнезию и афгано-амнезию?
Видимо, отрезвление гегемона возможно будет только через военно-политическую, шоковую стрессотерапию. Только после этого создадутся настоящие условия для изменения миропорядка, в котором у России будет достойное место и роль.