Когда у США и Запада наступит отрезвление в отношении России?​

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2022, 08:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Недавно премьер Великобритании Борис Джонсон​ на встрече саммита "Большой семерки"​ выразил свою тревогу по поводу того, что возник риск того, что России может быть дана лицензия манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками.​

То есть, главными мотивами помощи Украине является не помощь как таковая, а борьба с Россией, которая влияет​ на различные страны и на международный рынок. Это знаковая оценка того, что:

1. Оказывается Россия значимый мировой экономический и политический субъект, способный выполнять общемировые функции, которые раньше были лишь в руках гегемона, то есть, США. Мир живёт не ВВП, а влиянием и ресурсами для​ выживания. А США и Запад тупо и упрямо держат свою удавку над Россией, основываясь на концепции ВВП.​

2. Оказывается Россия конкурент гегемона в сфере манипуляции суверенными странами. То есть, Россия - главный триггер​ трансформаций старого миропорядка, задаваемого США.​

3. Оказывается Украина со своими проблемами вторична. Главное - это не дать России развернуть процессы по трансформации миропорядка. А для этого необходимо развернуть мощную военную помощь Украине.​

4. Участники семёрки согласились в том, что сейчас критический момент в развитии конфликта, и имеется возможность развернуть ход этой войны.​

5.​ Любая попытка успокоить этот конфликт сейчас приведет лишь к затягиванию нестабильности.​

Все вышесказанное подтверждает, что понимание и смыслы специальной​ военной​ операции России на Украине только сейчас начинают пониматься на должном уровне. Эта операция стала глубоким профилактическим мероприятием по сохранению России как ключевого мирового субъекта, которого гегемон и Запад решили грубо недооценивать, никуда не впускать и опускать до эксплуатируемой ресурсной страны, эдакого сырьевого придатка мира. Это ошибочный путь, который усугубился благодаря недооценке​​ России​ мировыми деградирующими экономическими экспертами, которые повлияли на деградирующего и деменциозного лидера США.​

Что выкинет непредсказуемая экономика Европы и США в перспективе? Какие социально-экономические​ напряжения возникнут в Европе осенью и зимой?​

Российской власти нужно всегда помнить, что Европа и США наполнены установками на уничтожение России посредством уничтожения её экономики, но при этом имеют место установки на​ экономическое использование нашей страны. Запад говорит, дескать, мы вас будем уничтожать, но если в результате этого уничтожения нам самим будет плоховато, то вы должны будете нам помогать. То есть, Запад открыт, на всякий случай, опереться на Россию, но при этом будем​ душить и уничтожать её.​

Таким образом, возникают следующие актуальные вопросы:​

1. Когда прекратится это тупиковое и противоречивое дурачество США и Запада над Россией, как кандидатов в убийцы нашей страны?​

2. Когда у них придёт осознание, что Россия занимается проблемой своего выживания как суверенного государства, а Украина лишь временный предатель-родственник для​ России, требующий военно-политической и семейно-радикальной​ психотерапии?​

3. Когда прекратится экспансионистское невежество США на весь мир?​

4. Как прекратить эти деструктивные процессы США, у которых "крыша съехала" после Хиросимы и Нагасаки? Как угомонить гегемона?​

5. Как вылечить американскую​ вьетнамо-амнезию и афгано-амнезию?​

Видимо, отрезвление гегемона возможно будет только через военно-политическую, шоковую​ стрессотерапию.​ Только после этого создадутся настоящие условия для изменения миропорядка, в котором у России будет достойное место и роль.​