Оправдательные приговоры: почему их так мало

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27 июня 2022, 09:00 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Судебная система давно вызывает много вопросов у россиян. Граждане заметили: есть огромная разница между количеством обвинительных и оправдательных приговоров. Если обратиться к статистике, можно заметить, что менее 1% подсудимых в РФ добиваются оправдания в суде. Почему так происходит, и как изменить ситуацию? Об этом в Совете Федерации рассуждали на экспертном совете. В беседе участвовали сенатор Елена Афанасьева, депутат Госдумы Елена Драпенко, член Совета по правам человека Шота Горгадзе и адвокат Иван Керножицкий.

Участники встречи согласились: 1% оправдательных приговоров – это очень мало. Но что можно сделать, и как повлиять на ситуацию?

Член Совета по правам человека Шота Горгадзе в начале беседы предложил убрать из закона право на реабилитацию. В таком случае можно получить больший процент оправдательных приговоров. По мнению адвоката, многие просто не хотят тратить бюджетные деньги. А сенатор Елена Афанасьева отметила, что существует ещё этическая проблема. «В судах, следственных органах у многих работают родственники. Часто возникают династии. По законодательству нарушений нет, но возникает этический момент. К примеру, какой оправдательный приговор вынесет судья, если ранее делом занимался его член семьи? Вот поэтому и в этом направлении тоже нужно разобраться», – заявила Афанасьева.

Члены экспертного совета обсудили дело Александра Душина, которое является ярким примером несправедливого приговора. Именно на нем участники беседы сделали акцент.

Бизнесмен с 2007 года избирался депутатом в представительные органы местного самоуправления, а в 2017 стал главой администрации г. Усть-Кута, получив поддержку более 50% избирателей. За время работы в новой должности Душин сделал немало. Городская администрация участвовала в рекордном количестве федеральных и региональных программ, а строительство объектов различного назначения росло с большой скоростью. Такая активность не осталась незамеченной со стороны вышестоящего управленческого органа – в Усть-кутском районе. Районные власти пытались дискредитировать оппонента, чтобы Александр Викторович не стал претендовать на должность мэра города в 2020 году. По словам адвокатов, к этому делу привлекли сотрудников правоохранительных органов, которые во время проверок выходили за рамки своих полномочий. В конечном итоге Душина привлекли к уголовной ответственности якобы за злоупотребление полномочиями и поместили под стражу в СИЗО. В органах объяснили это тем, что мужчина несвоевременно выполнил контракт 2019 года, который касался благоустройства сквера вблизи стадиона «Водник» в Усть-Куте. Однако адвокаты уверяют, что поводом для задержания послужили объективные причины: погодные условия не позволяли продолжить работу. Более того, подрядчик дал гарантийное письмо, согласно которому обязался устранить недоработки в ближайшем будущем, при этом бюджет города никоим образом не пострадал.

Тем не менее, к Душину в рамках того же дела предъявили дополнительное обвинение - в получении взятки в особо крупном размере, поскольку подрядчик приобретал все строительные материалы в подконтрольных обвиняемому организациях. Однако следствием проигнорирован факт того, что поставки осуществлялись по единым для всех покупателей ценам, а альтернативных поставщиков в г. Усть-Куте попросту не было.

Член Совета по правам человека Шота Горгадзе уверен: Душина привлекли к уголовным делам, чтобы забрать его бизнес. Человек стал кому-то просто неугоден. И, к сожалению, подобная практика возникает очень часто. Кроме этого, по словам адвоката, у человека начались проблемы, когда он предложил сделать Усть-Кут городским округом с одним центром. «Например, в Подмосковье Андрей Юрьевич Воробьёв сделал укрупнение территорий. Это сэкономило бюджетные деньги на чиновничьем аппарате и улучшило благосостояние и жизнь граждан. Проблемы у Александра Душина начались, когда он предложил сделать подобное. Причем он не говорил, что хочет стать руководителем в Усть-Куте. Просто сказал: давайте обсудим, как эффективнее управлять. И всё», – сказал Горгадзе.

Примечателен ещё один факт: суд первой инстанции вернул прокурору уголовное дело Александра Душина обратно для устранения недостатков. Но Иркутская прокуратура вместо того, чтобы убрать все недочеты в документах, обжаловала постановление и направила дело другому судье. «Меня не удивляет, когда подозреваемый просит поменять судью. Это правильно. У него должна быть возможность защищаться. Он имеет полное право не доверять суду, который ведет его дело. Но меня крайне удивляет, когда это делает прокуратура. Суд и прокуратура – это государственные структуры», – заявила Афанасьева.

30 июня состоится суд. Адвокаты намерены в ближайшее время направить кассационную жалобу и сделать обращение в Генпрокуратуру. «Александра Душина будем защищать всеми инструментами, которые у нас есть. 30 июня будет заявлено новое ходатайство о возвращении дела прокурору, и надеемся, что нас услышат, и дело прокурору вернут», – сказал «Аргументам недели» Шота Горгадзе.