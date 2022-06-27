Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд «ЗаЩИТа»

Учитывая большое количество поступивших в Министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, создан благотворительный фонд «ЗаЩИТа».
Основной целью деятельности Фонда является оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, членам их семей.
Программой Фонда предусмотрено, в том числе оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата, и другие мероприятия направленные на повышение качества жизни.
Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.
Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках «Промсвязьбанк», «Сбербанк» и «Банк ВТБ».
Также для проработки вопросов передачи Фонду имущества или предоставления услуг на сайте Министерства обороны Российской Федерации указаны актуальные номера телефонов.
Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности Фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.
Банковские реквизиты для переводов «Промсвязьбанк»:
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;
ИНН 7704459700;
КПП 770401001;
р/сч 40703810300000003547;
БИК 044525555;
к/сч 30101810400000000555;
в ГУ Банка России по ЦФО.
Банковские реквизиты для переводов «Сбербанк»:
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;
ИНН 7704459700;
КПП 770401001;
р/сч 40701810638000009138;
БИК 044525225;
к/сч 30101810400000000225;
в ГУ Банка России по ЦФО.
Банковские реквизиты для переводов «Банк ВТБ»:
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»;
ИНН: 7704459700;
КПП: 770401001;
р/сч: 40701810503800000108;
БИК: 044525187;
к/сч: 30101810700000000187;
КОД ОКПО: 00032520;
ОГРН: 1027739609391.
Контактные телефоны: 8-495-198-04-45, 8-800- 600-19-45.