Население Риги каждый год уменьшается​

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26 июня 2022, 20:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Надо с прискорбием признать, что латвийцы бегут из столицы Латвии – за год население Риги уменьшилось на 14400 человек. Почему же бегут? Да потому как Рига постепенно превращается в село, благодаря нынешнему руководству Рижской думы, да и самый высокий уровень цен, безработицы в Риге!

Если быть честным до конца, то работа, конечно, в Риге есть, но оплата труда, увы, насмешка! Работу можно найти, начиная от 170 евро и до 500 евро на руку. Вполне серьезно! Если хочешь получать от 1000 евро и немного выше, речь идет о среднестатистическом латвийце, то это нужно иметь хороших знакомых, желательно в государственных организациях или пахать круглосуточно! Иного варианта нет! А поскольку на 500 евро нынче прожить нельзя, потому как коммунальные услуги, электроэнергия, газ, бензин съедают всю зарплату, то удивляться не стоит, что народ, даже обеспеченный, пытается уехать из Риги!

Впрочем, давайте обратимся к цифрам!

В период с 2010 по 2017 год население города стабилизировалось, но в следующие пять лет до 2022 года население Риги сократилось на 32 600 человек, или 4,6%.

Население страны в целом за этот период уменьшилось на 4,1%.

В Риге по-прежнему наблюдается естественная убыль населения. В 2020 году естественная убыль населения на 1000 жителей составила шесть человек, что немного превышает средний показатель по стране - 5,9 человек.

Негативное сальдо миграции в Риге составляло 4,5, что значительно выше, чем в среднем по стране, где оно равняется 1,8.

В Риге проживает 380 700 человек трудоспособного возраста, что на 3 100 человек больше, чем в прошлом году. Доля этой группы в населении города увеличилась с 60,8% до 61,9%.

В столице проживает 94 500 детей и молодых людей, в течение года в этой группе стало на 1800 человек меньше.

Этнический состав населения города за последние годы существенно не изменился. На начало 2021 года самыми многочисленными национальными группами в Риге были латыши - 47,2% и русские - 36,0%.

В 2021 году количество работающих рижан составляло 300 900 человек, сократившись за год на 4 500 человек.

В прошлом году наибольшее сокращение числа работников в Риге произошло в сфере финансовых, страховых, научных и других услуг, операций с недвижимостью.

В 2021 году количество безработных в городе уменьшилось на 4300 человек. На конец года в городе насчитывалось 13,7 тыс. безработных, или 4,5% от всего экономически активного населения.

В связи с ростом экономики в прошлом году среднемесячная брутто-зарплата в столице достигла 1434 евро, увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Как и в предыдущем году, заработная плата росла быстрее в частном секторе.

Как я понимаю, еще годик и в Риге останется только Рижская Дума с Сеймом и украинские гости…