Виктор Цой с буквой Z на Украине и «банан» для катания сотрудников колонии в Башкирии. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2022, 07:50 Николай Хохлов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Госдума и параллельный мир.



Уход иностранных компаний с российского рынка после начала «спецоперации» на Украине, безусловно, серьёзно повлиял на экономику РФ. И это не скрывают даже в высших эшелонах власти.



На прошлой неделе депутаты Госдумы легализовали параллельный импорт в Россию. По словам Вячеслава Володина, целью принятого закона является защита российской экономики и граждан в условиях санкций.



Известно, что ещё в мае Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет импортировать «параллельно». В этом списке, среди прочего, присутствуют железнодорожные локомотивы, лодки, музыкальные инструменты, бытовая химия, косметика, саженцы и цветы.



Теперь многие товары в Россию можно будет ввозить без разрешения правообладателя. В Минэкономразвития сообщили, что на предпринимателей, занимающихся импортом «параллельных» товаров, не будет распространяться ни административная, ни уголовная ответственность. В ведомстве уточнили, что это необходимо для того, чтобы защитить бизнесменов в случае, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд.





Минфин сообщил о предстоящем падении доходов россиян.



В Минфине заявили, что уже в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 6,8 %. При этом в следующем году они подрастут на 1,3%.



Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, на сколько в итоге у россиян в непростые времена сократятся доходы. Причем это только официальные цифры.



По поводу зарплат россиян прогноз Минфина тоже неутешителен. В 2022 году их реальный размер (с учетом инфляции) снизится на 3,8 %. В 2023 году ожидается рост зарплат на 0,8 %.



Россиян отправят туда, откуда вернулся Путин.



В разгар летних отпусков россиянам предложили отличную замену заграничным турам. В России запустили тур по местам, в которых отдыхал Владимир Путин совместно с Сергеем Шойгу.



Путешествие повторяет излюбленный маршрут президента РФ. Он начинается в Абакане и заканчивается в Тыве. В восьмидневный тур «Сибирские каникулы», объявленный Ростуризмом, включены пеший поход в горы, рыбалка и сплав по реке. Отважным туристам, помимо прочего, предлагается отведать черёмуховые кексы и разносолы из папоротника. Стоимость этого изысканного вида отдыха обойдется каждому желающему в сумму размером от 60 до 90 тысяч рублей.



Стоит отметить, что Владимир Путин и Сергей Шойгу на прошлой неделе стали победителями рейтинга доверия среди россиян, опрошенных холдингом «Ромир». В тройку лучших попал также Сергей Лавров.



Среди публичных персон, вызывающих наибольшее доверие, оказались Владимир Соловьев, Никита Михалков и Дмитрий Медведев.



Сотрудникам исправительной колонии в Башкирии потребовался «банан».



Исправительная колония № 7 в городе Мелеуз на одной из электронных площадок объявила тендер на закупку «Водного банана буксируемого». Учреждению понадобился шестиместный «банан» для катания по воде длиной 4 метра. Цена полного комплекта не должна превышать 132,9 тыс. рублей.



Новость о закупке исправительным учреждением водного банана вызвала широкий общественный резонанс. Однако позже стало известно, что у колонии есть собственная база отдыха «Дубрава», на которой отдыхают сотрудники ФСИН и их семьи. Для этой цели закупка выглядит вполне уместной.





Юбилей Виктора Цоя отметили с буквой Z.



В этом году, 21 июня, легенде рока и фронтмену группы «Кино» Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. В России эту дату отметили различными выставками и концертами. Известно, что группа «Кино» выступает и в наши дни, используя записи голоса и видео Виктора.

Тем временем в Петербурге художник Алексей Сергиенко представил картину, на которой Цой изображен в военной форме, с автоматом и нашивкой с изображением буквы Z на фоне разрушений на Украине.





«Виктор Цой не служил в армии, но я уверен, если бы он жил в наше время, то как патриот своей родины, как человек, живущий в России, защищал бы жителей Донецка и Луганска, не остался бы в стороне», - объяснил свой замысел художник.



Действительно, по сведениям многих источников, Виктор Цой избегал службы в армии. При этом он также выступал против войны в Афганистане.



Многие задаются вопросом: как бы сейчас отреагировал Виктор Цой на то, что происходит на Украине, да и в целом, в мире? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, наверное, просто стоит послушать его песни, в тексте одной из которых есть следующие строки:



«Разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб

И вот кто-то плачет, а кто-то молчит

А кто-то так рад, кто-то так рад



Мама, мы все тяжело больны

Мама, я знаю, мы все сошли с ума».