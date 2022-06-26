Проект международной научной станции в Арктике подорожал до 5.6 млрд рублей

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26 июня 2022, 18:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Как стало известно, стоимость проекта строительства международной арктической станции «Снежинка» на Ямале выросла в 2.5 раз до 5.6 млрд рублей. Эта информация следует из письма замминистра науки и высшего образования Айрата Гатиятова, которую он направил в правительство ещё 10 июня. На «Снежинке» российские учёные смогут проводить исследования по ряду направлений, включая водородную энергетику, термостабилизацию вечномерзлых грунтов, арктическую медицину, технологии сокращения углеродного следа, аэро-и-гидропонику и роботизированные платформы с ИИ. Программу исследований уже поддержала Российская академия наук.

Удорожание связано со значительным ростом стоимости строительных ресурсов и оборудования. Господин Гатиятов попросил дать поручение Минфину и Минстрою предусмотреть дополнительные средства на возведение станции при формировании проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Разработкой ключевых конструкторских решений для «Снежинки» занимается Московский физико-технический институт. 5.6 млрд рублей – не конечная стоимость, и она вполне может быть снижена. Исполнительный директор института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев отметил, что сейчас ожидается корректировка технической части, а в сентябре – очередная корректировка смет.

По словам Васильева, строительство «Снежинки» ведётся только за счёт бюджета. Также есть информация, что на грядущем Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года будут подписаны соглашения с крупными компаниями, готовыми принять участие в проекте.