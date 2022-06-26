Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2022, 14:57 Источник: РИА Новости

Элеватор в Белгороде, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ВСУ массированными ударами подожгли сельхозпредприятие в Запорожской области. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в городе Пологи четвёртую неделю горит маслоэкстракционный завод и элеватор с семенами.

Местные жители рассказывают, что удар украинской стороной был нанесён ещё 4 июня, тогда загорелым элеватор. На данный момент температура около него настолько высокая, что невозможно приблизится.

Журналист также отмечает, что вследствие артобстрелов ВСУ разбиты корпуса предприятия.

«Они (украинские войска - ред.) хотят не людей вернуть, а выжженную землю», - сказал РИА Новости один из работников предприятия.