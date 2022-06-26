Резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет остатков бюджета

В сообщении отмечается, что источником увеличения являются «неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года».

Информация об использовании фонда следующая: средства будут применены для развития экономики и улучшения экономической ситуации «в условии внешних ограничений».

Также в распоряжении упоминается, что в 2022 году средства из резервного фонда также шли на укрепление экономики: «поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги».