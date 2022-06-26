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Резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет остатков бюджета

, 14:02 Источник: government.ru

Резервный фонд России увеличится на 1,6 миллиарда рублей за счет остатков бюджета
Кабинет Министров, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
На сайте кабмина опубликовано распоряжение от 22 июня 2022 года об увеличении резервного фонда РФ на 1,6 миллиарда. 

В сообщении отмечается, что источником увеличения являются «неиспользованные остатки средств федерального бюджета, образовавшиеся на 1 января 2022 года».

Информация об использовании фонда следующая: средства будут применены для развития экономики и улучшения экономической ситуации «в условии внешних ограничений».   

Также в распоряжении упоминается, что в 2022 году средства из резервного фонда также шли на укрепление экономики:  «поддержку IT-отрасли, предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги».

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