Латвия: голова Ленина в Алуксне

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26 июня 2022, 12:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В небольшом латвийском городке Алуксне есть гигантская голова Владимира Ильича Ленина! Совершенно серьезно! И весит она 20 тонн. Достопримечательность, однако…

У меня сразу возникает вопрос, а голову дедушки Ленина националы Латвии ликвидируют или как? Если окунуться в историю, то на первый план выходят помощники рупора революции – латышские стрелки! Как же без них? Благодаря им Ленин подписал указ о независимости Латвии! Да и в старой Риге стоит памятник латышским стрелкам… И сносить его никто не собирается!

В апреле 1970 года в Алуксне был установлен памятник – гигантская голова Ленина. А вот в 1990-х, в рамках местной декоммунизации, Владимира Ильича решили «отправить» в иное место – под Алуксне, на территорию бывшей советской военной базы. Кстати, славно придумали! Благодаря такому пиар-ходу, в Алуксне стали приезжать туристы, потому как голова Ленина является самой, самой, самой огромной в Европе!

А вот в России есть голова и побольше – в Бурятии, в городе Улан-Уде. Она выше, чем в Алуксне -7,7 метра (в Латвии -3,5 м), да и вдвое тяжелее - 42 тонны!

Кстати, площадь в Алуксне, где находится голова Ленина, носит прежнее название – площадь Владимира Ильича Ленина! Пока не переименовали…