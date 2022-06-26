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Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Цыганков предупредил о жаркой погоде в Москве на следующей неделе

, 12:08

Синоптик Цыганков предупредил о жаркой погоде в Москве на следующей неделе
лето в Москве, https://unsplash.com/photos/dyvOZpmR0uA

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в рамках беседы с журналистами в воскресенье предупредил, что в начале следующей недели погода в Москве будет жаркой.

Анатолий Цыганков отметил, что из-за высокого давления в столичном регионе на следующей неделе будет малооблачно, осадков не ожидается.

Синоптик в беседе с RT уточнил, что температура воздуха в Москве и Подмосковье в течение следующих семи дней будет выше нормы примерно на 5-6 градусов. В дневное время столбики термометров будут подниматься до плюс 31 градуса по Цельсию. Ночью температура будет составлять около плюс 19 градусов.

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