26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

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26 июня 2022, 11:17 Татьяна САВКИНА

Фото: istockphoto.com

Эта дата установлена в 1987 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью обратить внимание общественности на глобальную мировую проблему – употребление и оборот наркотических веществ.

Наркоманию без преувеличения можно назвать одним из страшных явлений, и не только нашего века. Проблема общемировая и возникла не вчера - именно 26 июня, в 1839 году, солдаты китайской империи Цин по приказу наместника у стен Гуанджоу завершили сожжение конфискованного у английских наркоторговцев опиума.

Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. «Благодаря» незаконной торговле наркотиками существует транснациональная организованная преступность, а так же системная коррупция.

Само слово «наркотик» произошло от греческого «narcotics», что означает «усыпляющий». Однако снотворным действием обладают лишь несколько наркотических препаратов, остальные имеют выраженный психотропный эффект. Употребление наркотических и токсических препаратов ведет к моральной деградации личности, физически разрушает организм и в итоге приводит к смерти.

После распада СССР уровень наркотической преступности в России и странах ближнего зарубежья значительно возрос. Как свидетельствуют данные ФСКН, число наркозависимых в России за последнее десятилетие увеличилось в 9 раз.

Согласно Докладу о наркоситуации в Российской Федерации в 2020 году, подготовленным Государственным антинаркотическим комитетом, на протяжении 2018-2020 годов состояние наркоситуации в Российской Федерации определено как «тяжелое». Так же оценивается обстановка в 29 регионах страны. При этом отмечается оздоровление наркоситуации в городах Москва и Санкт-Петербург. В остальных субъектах (56) итоговая оценка определена как «напряженная». Проблема наркомании напрямую связана с ростом распространенности инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека. От 60% до 80% носителей ВИЧ заразились инъекционным путем, т.е. вследствие потребления наркотических веществ. 25% всех преступлений в стране, так или иначе, связаны с наркоманией.

Пандемия коронавируса отразилась на всех общественных отношениях, в том числе и на незаконный оборот наркотиков. Отмечено расширение масштабов производства синтетических наркотиков внутри страны и их распространение с использованием сети Интернет. Так, по итогам 2020 г. на 42 % возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным производством наркотиков, почти в 2 раза – количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В последнее время во многих странах участились призывы к легализации немедицинского использования наркотических средств. Российская Федерация на профильных межгосударственных площадках продолжает проводить курс на недопустимость размывания действующего международно-правового режима наркоконтроля, а также признания наркомании в качестве социально приемлемого поведения.