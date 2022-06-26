RT: «Умные парковки» помогут автоматизировать систему городского паркинга

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26 июня 2022, 11:11

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Проект «Умные парковки» представят на образовательном интенсиве «Архипелаг 2022». Согласно задумке, технология позволит быстро найти место парковки, а также заменить паркоматы и ограждения для платных парковок в городской инфраструктуре. Лидер проекта Ирина Муравьева в беседе с RT рассказала о преимуществах технологии.

Муравьева объяснила, что проект позволит водителям быстрее искать парковочное место, предотвращая нарушения ПДД и появление заторов на дороге, а также автоматизировать систему городского паркинга.

Согласно технологии «водитель в личном кабинете может посмотреть, где поблизости есть свободные места и сколько их, сколько стоит парковка в час» в личном кабинете будет отображен статус парковки «начало/конец» и стоимость. Завершив сессию, парковку можно будет оплатить через мобильное приложение, смс или абонемент. При отсутствии оплаты водителю придёт штраф через систему ГИБДД.

Разработчик отметила, что сервис будет интегрировать с «Госуслугами».

Также лидер проекта добавила, что технология сможет рассчитывать автотрафик и классифицировать ТС.