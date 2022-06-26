В Хабаровском крае поддержали идею о расширении льгот участникам спцеоперации

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26 июня 2022, 10:21

В партии «Справедливая Россия - За правду» выступили с предложением о расширении льгот ветеранам боевых действий, включая участников спецоперации на Украине. В частности, речь идет о бесплатном газе, электроэнергии и бензина. Впрочем, сделать льготы еще более справедливыми глава партии Сергей Миронов предлагал еще до спецоперации. Говорилось о предоставлении жилья ветеранам, индексации выплат выше инфляции, а также обеспечить досрочный выход на пенсию.

В настоящее время для ветеранов действуют скидки на оплату услуг ЖХК. Как отмечает Сергей Миронов, вместо этого предлагается бесплатно предоставлять газ и электричество по среднедушевой норме потребления. По такой же норме можно было бы выделять автомобильное топливо, что особенно актуально для ветеранов, проживающих в сельской местности. Член Совета регионального отделения партии, общественник Валерий Болтов поддержал идею, подчеркнув, что в настоящее время поддержка ветеранов боевых действий со стороны государства не является достаточной.

- Я хоть и не имею статуса ветерана боевых действий, но послужив 3 года срочной службы на границе, а затем ещё 12 лет в органах внутренних дел, имею много друзей из этой категории ветеранов. Сейчас ежемесячная выплата составляет чуть больше 3 ты. рублей. Есть, конечно, различные надбавки. Например, за ранения. Но я не понаслышке знаю случаи, когда ветеранам приходилось через суд буквально выбивать из ведомств свои в прямом смысле «кровные». Считаю, что инициатива расширить любые льготы в этой сфере будет воспринята ветеранами и членами из семей положительно. Надеюсь, в будущем эти инициативы найдут воплощение в законах, что позволит хоть немного повысить уровень жизни ветеранов боевых действий, - сказал Валерий Болтов.