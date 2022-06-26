Korean Times: участие Южной Кореи в саммите НАТО не означает попытку вступить в альянс

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2022, 09:42 Источник: РИА Новости

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, фото: Lee Jae-Won/AFLO

Участие президента Южной Кореи Юн Сон Еля на саммите 29-30 июле не означает, что страна собирается вступать в НАТО, оглашать антироссийскую или антикитайскую политику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корейское издание Korea Times.

В источнике сказано, что участие главы Южной Кореи никак не связано с «поворотом» в сторону антикитайской или антироссийской позиции. Также администрация президента пояснила, что Южная Корея также не стремится вступить в североатлантический альянс. По словам государственных представителей, цель посещения саммита НАТО 29-30 июня – «улучшение партнёрских отношений с членами альянса по более широким идеям всеобъемлющей безопасности» вроде изменения климата и передовых технологий.

Отмечается, что Юн Сок Ёль впервые представит страну на саммите НАТО. Также запланированы переговоры между главами Южной Кореи, США и Японии, несколько двусторонних встреч и другие переговоры.