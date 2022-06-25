Сына экс-премьера Дагестана отправили в тюрьму на долгий срок

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25 июня 2022, 15:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: istockphoto.com

Как стало известно, коллегия присяжных признала Муртузали Меджидова, сына бывшего дагестанского премьера, виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Преступление произошло ещё весной 2018 года. Измайловский райсуд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил Меджидова к 13 годам колонии строгого режима. «Суд назначил Меджидову М. М. наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сказано в сообщении пресс-службы суда.

13 апреля 2018 года студентка 4 курса факультета международных отношений МГИМО Томирис Байсафа выпала с четвёртого этажа вуза. Её срочно госпитализировали, но девушка умерла, так и не придя в сознание. Меджидов был однокурсником погибшей Байсафы. Свидетели рассказали, что до трагедии она выясняла отношения с молодым человеком в аудитории. Меджидова задержали только спустя 2 года после смерти девушки. Ему предъявили обвинения в убийстве. Вначале уголовное дело возбудили по статье «доведение до самоубийства».

Коллегия присяжных заседателей поначалу вынесла вердикт, признав Меджидова невиновным. В 2021 году ему вынес оправдательный приговор Никулинский суд Москвы. Но позже Московский городской суд удовлетворил жалобу потерпевших и гособвинения. Оправдательный приговор был отменён. Дело Меджидова передали на новое рассмотрение. И впоследствии, сына дагестанского экс-премьера всё же признали виновным и отправили за решётку.