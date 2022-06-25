Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

25 июня 2022, 14:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем недавно я побывала в небольшом латвийском городке Алуксне. Название происходит от латышского oluksna – «родник в лесу». До 1917 года город носил название Мариенбург, а уже позже стал Алуксне…

Меня всегда привлекала история – насколько же много хитросплетений в ней! Судите сами, маленький латышский городок Алуксне, а сколько в нем тайн! Каких? Мариенбург-Алуксне – малая родина российской императрицы, жены Петра Первого! Да, Екатерины Первой! Справедливости ради отмечу, что Мариенбург 15 апреля 1684 года узнал будущую императрицу, как Марту Скавронскую. Именно, 15 апреля родилась Екатерина Первая!

Вот вам и хитросплетение истории… Если разобраться основательно, то история Государства Российского имеет тесные связи с историей Латвии…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило внести разъяснения в исторических сплетениях России и Латвии историка, полковника КГБ ЛССР в отставке.

- Я понимаю, что Латвия с давних времен тесно связана с Россией. Даже императрица Екатерина Первая родилась в латышском городе… Марта Скавронская. К сожалению, очень мало дошло до нас документов о ее рождении… Почему?

- Вы правы… Не слишком много есть исторических документов о рождении, жизни в Латвии Марты Скавронской. Но это в принципе объяснимо – будущая императрица родилась в крестьянской семье, в юности проживала в доме лютеранского священника Эрнста Глюка, который, кстати, первым перевел Библию на латышский язык, работала у него прачкой, служанкой… Но судьба уготовила этой девушке интереснейшую судьбу – в 1702 году Мариенбург был взят войсками Петра Первого и в плен попал и пастор Глюк, и его воспитанница Марта Скавронская, которая стала любовницей Петра Первого, а впоследствии женой первого российского императора.

- Марта Скавронская была по национальности латышка?

- Из тех исторических документов, которые мне пришлось видеть, можно сделать вывод, что Марта Скавронская имеет латгальское происхождение, что в «переводе» на современный язык – латышка. Есть историки, которые утверждают, что Марта имела польское происхождение, но я не особо склонен этому верить, потому как родилась в Латвии – точно, а ее родословной мало кто интересовался во времена Петра Великого, боясь попасть под его «горячу» руку. Как вы себе представляете, служанка из крестьянского сословия и вдруг стала императрицей? Народ бы этого не понял… Вот и скрывали родословную Екатерины Алексеевны.

- Насколько я знаю, иные историки утверждают, что Марта Скавронская имела «шведское происхождение»…

- Вот тут точно промах… При императорском дворе, повторяю, очень негативно относились к людям не высокородных кровей! Скрыть факт простого происхождения Марты, увы, было сложно, а вот заставить «выучить» легенду, что сия дама «благородных корней заморских», не составляло труда, зная вспыльчивый нрав Петра Великого. О ее латгальском происхождении говорили многие факты – она любила петь колыбельные песни на латгальском языке, была широкая в кости, полная, круглолицая, сильная физически… Это антропологический тип латгальской крестьянки. Да, крестьянки… Ведь Марта Скавронская не умела читать даже, но на слух выучила несколько языков – русский, немецкий, латгальский. Это о многом говорит – девушка была предприимчивая, но простая…

- Чем же она покорила самого государя Петра Великого?

- Любовь! Если судить по историческим документам, то нрав у Марты Скавронской был легкий – она была веселая, хохотушка, не шла на конфликты, а соглашалась с Петром… Была «своя» - могла и в походных условиях прекрасно себя чувствовать, не была неженкой, умела «гасить» гнев Петра, спокойно относилась к его гулянкам – идеальная женщина для государя! Нет сомнений, что Петр Первый ее любил, доверял и даже учредил орден Святой Екатерины. Любила ли его Марта? А кто захочет всю жизнь служить поломойкой? А тут такая личность! Я не думаю, что Марта думала о престоле. Но об этом подумал Петр!

- Но Петр и Екатерина обвенчались тогда, когда родились дочки… Почему так поздно?

- Видимо, выбирал… Петр Первый очень любил женщин, и они отвечали ему взаимностью… Кто сегодня может с точностью сказать, а чем же привлекла его Марта Скавронская? Привлекла!

- Но на склоне лет у Петра Великого появилась любимая женщина, если судить по историческим фактам, Мария Кантемир… И даже ходили слухи, что Петр собирался отправить Екатерину Алексеевну в монастырь…

- Возможно, но и тут судьба улыбнулась Марте Скавронской – Петр простудился и заболел серьезно. Лекари не давали ему долгих лет жизни… Петр страдал, его мучали невыносимые боли, а Екатерина Первая была рядом, окружила его заботой, практически никого не подпуская к нему. Ей помогал в этом светлейший князь Меньшиков… Даже было такое предположение, что Петра Первого отравили – у него отказали почки, мочеполовая система… Но сегодня уже никто точно не ответит на этот вопрос. Екатерина Первая стала императрицей! Что дошло до нас? Городок Алуксне, где родилась Марта Скавронская, домик пастора Глюка, где жила будущая императрица, да памятник дубам, которые пастор посадил у дома…

- Благодарю.