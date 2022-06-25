Сосудистых хирургов осудили за мошенничество

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2022, 13:16 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Нижегородской области приговорили к условным срокам сосудистых хирургов Максима Кудыкина, Андрея Васягина и Романа Дерябина. Их обвиняют в том, что в 2013–2017 годах они обманом похищали у пациентов деньги, направляя их перед операцией оплачивать расходники. В уголовном деле фигурировали 67 потерпевших.



Суд утверждает, что врачи не имели права провоцировать пациентов на платные услуги вместо бесплатного оказания медпомощи по ОМС. Врачи, в свою очередь заявили, что они лечили людей, которым невозможно было купить расходники по ОМС, а материалы требовались срочно.



Тем не менее следствие установило, что ООО «Антей», «Химпроект» и другие общества, которым люди без договора перечисляли деньги, в среднем от 79 тыс. до 125 тыс. руб., были формальными организациями, никак не связанными с медицинской деятельностью.



По версии обвиняемых, они не знали фирм-поставщиков, а давали реквизиты тех организаций, которые им по знакомству рекомендовали медицинские представители на конференциях. В приговоре суда указано, что происхождение расходников вообще не установлено, и нет никаких доказательств поставок коммерческими организациями.



Бывшего главврача Максима Кудыкина, возглавляющего частную клинику во Владимире, осудили на пять лет лишения свободы условно. Такой же срок получил сосудистый хирург БСМП Андрей Васягин, а заведующему отделением нижегородского онкодиспансера Роману Дерябину суд назначил три с половиной года условно. Их также обязали выплатить потерпевшим ущерб, который в общей сложности составил почти 5 млн руб.



Интересно, что пациенты к обвиняемым претензий не имеют. Исключение составил только один из них – ему ампутировали ногу после двух операций.



