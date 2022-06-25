Еврокомиссия будет осуществлять комплексный мониторинг словацких СМИ

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25 июня 2022, 13:07

Флаг Словакии, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Политолог Юрий Советов прокомментировал в беседе с RT намерение Европейской комиссии заключить контракт с подрядчиком на осуществление мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в Словакии.

В документе указано, что исполнитель будет обязан проводить мониторинг словацких СМИ на «недостоверную информацию», а также переводить на английский язык все новости Словакии в режиме он-лайн.

Политолог Советов прокомментировал намерение ЕК заключить договор о мониторинге.

Эксперт выразил мнение, что Еврокомиссия стремится заблокировать все ресурсы, публикующие информацию «иной точки зрения» — отличной от позиции Брюсселя. Советов также напомнил, что бывший председатель Минюста Штефан Гарабин был оштрафован за иную точку зрения о российской военной операции.

«Будут мониторить, чтобы понять, где они что-то пропускают и где надо закрыть любой канал, через который другая информация поступает к европейским гражданам», — заключил эксперт.