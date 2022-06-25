Еврокомиссия будет осуществлять комплексный мониторинг словацких СМИ

Политолог Юрий Советов прокомментировал в беседе с RT намерение Европейской комиссии заключить контракт с подрядчиком на осуществление мониторинга средств массовой информации и социальных сетей в Словакии.
В документе указано, что исполнитель будет обязан проводить мониторинг словацких СМИ на «недостоверную информацию», а также переводить на английский язык все новости Словакии в режиме он-лайн.
Политолог Советов прокомментировал намерение ЕК заключить договор о мониторинге.
Эксперт выразил мнение, что Еврокомиссия стремится заблокировать все ресурсы, публикующие информацию «иной точки зрения» — отличной от позиции Брюсселя. Советов также напомнил, что бывший председатель Минюста Штефан Гарабин был оштрафован за иную точку зрения о российской военной операции.
«Будут мониторить, чтобы понять, где они что-то пропускают и где надо закрыть любой канал, через который другая информация поступает к европейским гражданам», — заключил эксперт.