МИД РФ отметил ценность координации Москвы и Минска для отстаивания национальных интересов в мире

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2022, 11:06 Источник: Официальный Telegram-канал МИД РФ

глава РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

МИД РФ в годовщину дипломатических отношений России и Белоруссии опубликовало поздравительный пост, в котором подчёркивается плодотворное сотрудничество, внешнеполитическая координация и единство позиций.

В Telegram-канале МИД России опубликовано поздравление в честь 30-летия дипломатических отношений Белоруссии и России. Отмечается, что протокол о совместном укреплении «политических, торгово-экономических и культурных связей» был подписан в Минске, 25 июня 1992 года. В посте подчёркивается развитие интеграционного сотрудничества за прошедшие года.

Отдельным абзацем выделена ценность «внешнеполитической координации» и «отстаивание национальный интересов» в нынешней сложившейся ситуации.

«Поздравляем братские народы России и Белоруссии с нашим общим праздником!» – заключается обращение МИД РФ.