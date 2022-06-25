Россиянка Анна Кикина отправляется в США для подготовки к космическому полету на корабле Crew Dragon

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25 июня 2022, 10:38

Анна Кикина, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина в субботу, 25 июня, отправится в Соединенные Штаты Америки для прохождения очередного этапа подготовки к космическому полёту на американском пилотируемом корабле Crew Dragon.

Информацию о том, что россиянка Анна Кикина направляется на неделю в Америку готовиться к космическому полёту, разместил на своём сайте "Роскосмос".

В сообщении госкорпорации указано, что в ходе "подготовки в компании SpaceX Анна Кикина пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon".

Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Кикина, планируется на 1 сентября 2022 года.