25 июня - день изобретателя и рационализатора

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25 июня 2022, 10:13 Татьяна САВКИНА

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Сегодня в России отмечается День изобретателя и рационализатора.

Первоначально он был введен в конце 1950 х годов по предложению Академии наук СССР. Церемония рассматривалась как отечественная альтернатива Нобелевской премии - Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. Чествования получили широкое распространение благодаря популяризации подобной деятельности со стороны государства. Впервые праздник был проведён в 1957 году в последнюю субботу июня.

Событие было закреплено на официальном уровне в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях». После распада СССР традиция и дата мероприятия сохранились в Российской Федерации и Беларуси.

Охрана изобретений в России уходит своими корнями в ХVI XVII века. Ее юридическая форма возникла на основе феодальной "привилегии" и еще долго сохраняла природу выдававшихся монаршей милостью "жалованных грамот".

Первоначальная стадия охраны изобретений приобрела завершенную юридическую форму с подписанием в июне 1812 года императором Александром I манифеста "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах".

По существу это был первый патентный закон, который регламентировал содержание и форму привилегий на изобретения, процедуру их выдачи, срок действия, пошлины, основания для аннулирования и порядок судебного разбирательства.

Утвержденное в 1896 году "Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования" закрепило основные элементы более современной патентной системы. Однако, собственно патент, как форма охраны изобретений, был введен только 12 сентября 1924 года решением руководства Советского Союза.

Большая роль в развитии изобретательства всегда принадлежала массовым общественным организациям — Всесоюзному обществу изобретателей, с 1992 года — Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов.