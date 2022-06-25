Кинолог Владимир Голубев рекомендовал в жару не поливать собаку холодной водой, а охлаждать питомцу только уши и лапы

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25 июня 2022, 09:47

фото из открытых источников

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации (РКФ), рассказал, как правильно заботиться в сильную жару о своих собаках. По словам кинолога, не надо поливать собаку холодной водой, лучше намочить питомцу только лапы или обернуть уши в прохладное полотенце, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Если полностью окунать собаку в воду, особенно в ледяную, можно навредите ей. Чтобы помочь состоянию собаки в жару, достаточно намочить прохладной водой питомцу живот или лапы.

Голубев объяснил, что в ушах собаки кровеносные сосуды расположены ближе к коже, поэтому процесс охлаждения организма произойдет быстрее. Ушные раковины можно ненадолго обернуть в прохладное полотенце. "Ни в коем случае не обливайте собаку целиком. Мокрая шерсть создаст эффект водяной бани, такой способ только навредит любимцу", - пояснил кинолог.

Специалист порекомендовал в жаркие дни особо следить, чтобы у питомца всегда была свежая и прохладная вода. Можно поместить в миску с водой небольшой кусочек льда. "Такое питье утолит жажду и остудит собаку", - сказал Голубев. В жаркие дни питомец будет потреблять большее количество воды, она не должна застаиваться в миске. Воду нужно брать и на прогулку с собакой.

В жару и в доме необходимо обустроить прохладное место для питомца.

В Москве в субботу, 25 июня, «оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен с 12 до 18 часов.