Аллерголог-иммунолог Жукова: при употреблении красных ягод может возникнуть зуд

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25 июня 2022, 09:27

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

При аллергии на ягоды важно искать альтернативу, а не регулировать дозировку продукта заявила Член Европейской ассоциации аллергологов и клиническим иммунологов Дарья Жукова. Также эксперт рассказала о симптоматике аллергии.

Врач поделилась, что чаще пациенты отмечают аллергию на красные ягоды: клубнику, землянику, и малину. Однако реакции организма в виде «кожного зуда, покраснение и сыпь на коже, отёк и зуд в ротовой полости, тошнота, рвота, диарея, боли в животе» происходят из-за высокого содержания гистамина, поэтому не имеют последствий и проходят в течение нескольких часов. В данном случае интенсивность аллергической реакции зависит от дозы.

Однако если продукт вызывает «потерю сознания, коллапс, бронхоспазм», то возникает анафилактическая реакция, угрожающая жизни. Аллерголог пояснила, что в таком случае дозировка не важна – следует полностью исключить аллерген из рациона питания, пройти обследование у врача аллерголога-иммунолога и найти альтернативу.

«Допускаются компоты и варенье, после термической обработки основные аллергены разрушаются», – заявила собеседница RT.



В заключении Жукова назвала рекомендуемую суточную дозу свежих фруктов: для взрослого человека – около 10-16 ягод клубники, для детей от года до трёх – до 8.