Пушков: Бербок, обвинив Россию в использовании голода как оружия, обосновала политику Запада крайней враждебности к России

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25 июня 2022, 08:05 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, обвинив Россию в использовании голода в качестве оружия, обосновала политику Запада крайней враждебности к РФ.

Пушков в своем комментарии, опубликованном в Телеграм-канале, написал, что "аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер".

"Цель - обоснование политики крайней враждебности к России", - подчеркнул сенатор.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведвев так прокомментировал слова Бербок: "Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек".

В ООН в последнее время постоянно заявляют об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за дефицита зерна. Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам зерна из Украины на мировые рынки.