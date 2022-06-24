Бизнесмены должны помогать развитию общества

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24 июня 2022, 17:37 Валерия ПЕТРОВА

Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS»

Не каждый бизнесмен готов жертвовать время и деньги на добрые дела. Но есть предприниматели, которые системно занимаются благотворительностью. В данном материале мы подробно расскажем о деятельности Григория Карамалака: как именно он поддерживает людей.



Григорий Карамалак занимается благотворительностью давно. Один из его знаковых проектов – это Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS». Организация существует уже более 10 лет, помогая тем, кто нуждается в поддержке. Центр ставит несколько задач перед собой, которые он успешно выполняет. Фонд популяризирует профессиональный, а также детский и юношеский спорт, предоставляет финансовую помощь талантливым спортсменам и специальным организациям, проводит благотворительные акции и программы, улучшает условия жизни ветеранам и инвалидам спорта.

Более того, основатель «IFAVIS» готов к сотрудничеству и рассматривает любые предложения о партнёрстве, чтобы творить благие дела.



«Помогая слабым и совершая добрые поступки, вместе мы, несомненно, делаем мир лучше!» – указано на сайте фонда.

Касаемо благотворительных акций, Григорий Карамалак регулярно помогает организовывать «Ёлку желаний» в Луганске. Дети из многодетных семей пишут на новогодних шариках о желанном подарке. И каждый подарок ребенок получает. Например, Глеб Либенко давно мечтал о современных санках, а Лера Загарулина получила сертификат на приобретение профессионального костюма по акробатике. Сюрпризы получили не только дети, которые писали свои желания, но и их братья и сестры. Книги, сладкие подарки, наборы для рисования – всё это вручили ребятам.



Григорий Карамалак оказывает поддержку детям и взрослым и из Молдавии. Так, в селе Езэрений Векь каждый год проводится благотворительная программа «JUDO MOLDOVA». По словам жителей, спорт в этом регионе не так хорошо финансируется, да и не у всех родителей есть возможность купить нужную экипировку. Григорий Карамалак подготовил для детей спортивную форму, сладкие подарки, ценные призы, а также выдал денежные премии. А для спортивных залов привёз отшитые на заказ борцовские ковры.

Основатель «IFAVIS» нередко помогает тем, кто оказался в сложной ситуации. Например, около 20 жителей района Тараклия Республики Молдовы нуждались в средствах медицинской реабилитации в виде ходунков и слуховых аппаратов. Это люди, которые давно стояли на учете врачей, и все никак не могли получить специализированную помощь. Григорий Карамалак заказал всё необходимое медицинское оборудование и передал жителям района.

О своих добрых делах бизнесмен много не говорит, но заявил, что рад иметь возможность помогать людям и развивать детский и юношеский спорт. А это значит, что предприниматель продолжит вести благотворительность.

Чем больше будет предпринимателей, бескорыстно вкладывающихся в развитие общества, тем быстрее наша страна выйдет на новый качественный уровень, с высокими стандартами социальной справедливости и возможностями социализации всех граждан.