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Аргументы Недели Общество 13+

В море у берега Крыма выявили «нестандартные пробы» воды

, 16:49

В море у берега Крыма выявили «нестандартные пробы» воды
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре заявили о «выявлении нестандартных проб» воды на некоторых участках у побережья Крыма. В разгар туристического сезона в этих местах вводится запрет на купание.

Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Купание в море у берегов этих административных районов запрещено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Чем грозит здоровью нарушение этого запрета, в ведомстве не уточнили.

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