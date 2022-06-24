В море у берега Крыма выявили «нестандартные пробы» воды

В Роспотребнадзоре заявили о «выявлении нестандартных проб» воды на некоторых участках у побережья Крыма. В разгар туристического сезона в этих местах вводится запрет на купание.
Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Купание в море у берегов этих административных районов запрещено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Чем грозит здоровью нарушение этого запрета, в ведомстве не уточнили.
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